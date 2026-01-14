Mi dai del truccatore? E io ti querelo! – Assessore va alla Postale Facebook trema
L’assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi ha deciso di rivolgersi alla Polizia Postale in seguito a commenti online considerati diffamatori. La vicenda evidenzia le tensioni generate dai commenti sui social media e la volontà di tutelare la propria reputazione. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle responsabilità digitali e alle conseguenze delle parole su internet.
Altro che festa di fine anno, qui s’è acceso il Veglion de’ Querelanti. L’assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi, stanco di leggere commenti più pepati d’un arrosto mal riuscito, s’è alzato di buzzo buono ed è andato dritto alla Polizia Postale a presentare querela per diffamazione. Tutto rigorosamente raccontato su Facebook, ché se non lo scrivi lì pare non sia successo. Il fattaccio risale al 14 novembre, quando un utente social, tale Claudio Marcello (nome, cognome e pure battesimo), s’è permesso di scrivere sulla pagina Facebook dell’Ortica che l’esito della procedura pubblica per la Festa di Fine Anno “era tutto organizzato come sempre”. 🔗 Leggi su Lortica.it
