Mi dai del truccatore? E io ti querelo! – Assessore va alla Postale Facebook trema

L’assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi ha deciso di rivolgersi alla Polizia Postale in seguito a commenti online considerati diffamatori. La vicenda evidenzia le tensioni generate dai commenti sui social media e la volontà di tutelare la propria reputazione. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle responsabilità digitali e alle conseguenze delle parole su internet.

