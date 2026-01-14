MI AMI 2026 nella line up anche La Niña Marco Castello I Patagarri

Al MI AMI 2026, il festival all’Idroscalo di Milano, si aggiungono nuovi artisti alla line-up, tra cui La Niña, Marco Castello e I Patagarri. L’evento offre un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un contesto unico, con una selezione di talenti italiani e internazionali. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante per gli appassionati, combinando musica, cultura e socialità in un’atmosfera coinvolgente e autentica.

Altri nomi si aggiungono alla lista degli artisti che parteciperanno al MI AMI 2026, festival all’Idroscalo di Milano. Dopo il primo annuncio della ventesima edizione, il MI AMI 2026 svela altri nomi della line-up del Festival della Musica Bella e dei Baci, che si terrà all’Idroscalo di Milano dal 21 al 23 maggio. Il tondo compleanno dell’amatissimo appuntamento che apre l’estate italiana si profila sempre più intrigante e importante. Accanto ai primi nomi già annunciati – il ritorno dal vivo di Nu Genea Live Band, lo show del cantautore Tutti Fenomeni che performerà il suo nuovo disco prodotto da Giorgio Poi, Motta con il decennale de La fine dei vent’anni, il ritorno de Lamante, il debutto italiano del live di Myd (FR) e quello del talento brasiliano Zé Ibarra (BR) -, con la seconda release il cartellone 2026 si arricchisce dei nomi manifesto del nuovo suono italiano che sta conquistando il mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - MI AMI 2026, nella line up anche La Niña, Marco Castello, I Patagarri Leggi anche: Nel cast tanti amici ma anche detrattori dell'ex Re dei paparazzi come l'ex moglie Nina Moric, Marco Travaglio, la madre Gabriella e Marianna Aprile Leggi anche: MI AMI 2026, i primi nomi, da Motta ai Nu Genea e Tutti Fenomeni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rock For People 2026: The Current Lineup With New Updates!; Nameless Festival 2026 e Nameless Winter Edition: svelate le line up!; Rock for People 2026: Iron Maiden, Gorillaz e…. La Niña e Marco Castello al MI AMI 2026 - up del Festival della Musica Bella e dei Baci, che si terrà all’Idroscalo di Milano dal 21 al 23 maggio. radiowebitalia.it

La Niña, Marco Castello e tutti gli altri: ecco i nuovi straordinari nomi di MI AMI 2026 - E poi Dov'è Liana, Silent Bob & Sick Budd, I Patagarri, Dutch Nazari, Pacifica (AR), Mille.

