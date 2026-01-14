Mezza Ravenna senz' acqua per ore disagi nelle scuole | Bagni chiusi tanti studenti tornati a casa

A Ravenna, si è verificata una rottura di una delle principali condotte idriche in viale Farini, causando la sospensione dell’erogazione dell’acqua per diverse ore. La situazione ha provocato disagi nelle scuole e nei servizi pubblici, con molte strutture che sono state costrette a chiudere i bagni e a tornare alle attività quotidiane senza approvvigionamento idrico.

Non sono mancati i disagi in città legati alla rottura di una delle principali condotte idriche che riforniscono Ravenna, in viale Farini. Un guasto sul quale si è intervenuto in piena notte e con la riparazione che è stata poi ultimata nella tarda mattinata di mercoledì. Un problema non da poco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Città senz'acqua, chiusi uffici comunali e scuole Leggi anche: Quasi 24 ore senz'acqua, oggi scuole chiuse: cittadini e commercianti esasperati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Si rompe una condotta idrica, “mezza” Ravenna è senz’acqua; Ravenna, importante guasto alla rete idrica: mezza citta' senzacqua. Hera al lavoro; Rottura della condotta idrica a Ravenna, question time della Pigna: «Servivano misure alternative. Perché lasciare aperte le scuole?»; Ravenna senza acqua | condotta rotta in corso i lavori di riparazione. Ravenna, guasto alla conduttura: acqua entro la mattinata, arrivato il pezzo di ricambio per la riparazione - Dovrebbe risolversi entro la mattinata il grave disservizio idrico che dalla notte scorsa ha interessato numerosi quartieri di Ravenna, lasciando ... corriereromagna.it

Si rompe una condotta idrica, “mezza” Ravenna è senz’acqua - I tecnici di Hera sono al lavoro dall'1 di notte tra martedì e mercoledì per la riparazione di una condotta idrica, in viale Farini. ravennaedintorni.it

Ravenna senz’acqua. Rottura di una condotta principale nella notte: intervento d’emergenza in corso. Scuole e servizi aperti - Il motivo: la rottura di una delle principali condotte idriche che riforniscono la città ... ravennanotizie.it

