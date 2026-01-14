Mezza Ravenna senz' acqua per ore disagi nelle scuole | Bagni chiusi tanti studenti tornati a casa

A Ravenna, si è verificata una rottura di una delle principali condotte idriche in viale Farini, causando la sospensione dell’erogazione dell’acqua per diverse ore. La situazione ha provocato disagi nelle scuole e nei servizi pubblici, con molte strutture che sono state costrette a chiudere i bagni e a tornare alle attività quotidiane senza approvvigionamento idrico.

Non sono mancati i disagi in città legati alla rottura di una delle principali condotte idriche che riforniscono Ravenna, in viale Farini. Un guasto sul quale si è intervenuto in piena notte e con la riparazione che è stata poi ultimata nella tarda mattinata di mercoledì. Un problema non da poco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

