Mettiamo radici per il futuro la Regione regala nuovi alberi | Rendiamo l' Emilia-Romagna più verde
La Regione Emilia-Romagna avvia un progetto volto a incrementare il patrimonio arboreo e tutelare la biodiversità. Attraverso la piantumazione di nuovi alberi, si mira a rendere il territorio più verde e sostenibile, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela ambientale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro, rafforzando l’equilibrio ecologico e valorizzando il patrimonio naturale della regione.
Rendere l’Emilia-Romagna sempre più verde, rafforzare il patrimonio arboreo e tutelare la biodiversità. È con questi obiettivi che è ripartita la distribuzione gratuita di piante e alberi, al momento presso i vivai forestali pubblici regionali, nell’ambito del progetto “Mettiamo radici per il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: "Mettiamo radici per il futuro" a Roncalceci, consegnate piantine alle famiglie dei nuovi nati
Leggi anche: La Befana porta radici e futuro: 100 nuovi alberi per i nati del 2024
Buone notizie dalla Regione Emilia-Romagna Mettiamo radici per il futuro | 🆓 Continua la distribuzione gratuita di piante da mettere a dimora presso le aree verdi di proprietà, entro i confini regionali Prosegue il progetto della Regione Emilia-Romagna per facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.