Mettiamo radici per il futuro la Regione regala nuovi alberi | Rendiamo l' Emilia-Romagna più verde

Da forlitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna avvia un progetto volto a incrementare il patrimonio arboreo e tutelare la biodiversità. Attraverso la piantumazione di nuovi alberi, si mira a rendere il territorio più verde e sostenibile, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela ambientale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro, rafforzando l’equilibrio ecologico e valorizzando il patrimonio naturale della regione.

Rendere l’Emilia-Romagna sempre più verde, rafforzare il patrimonio arboreo e tutelare la biodiversità. È con questi obiettivi che è ripartita la distribuzione gratuita di piante e alberi, al momento presso i vivai forestali pubblici regionali, nell’ambito del progetto “Mettiamo radici per il. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Mettiamo radici per il futuro" a Roncalceci, consegnate piantine alle famiglie dei nuovi nati

Leggi anche: La Befana porta radici e futuro: 100 nuovi alberi per i nati del 2024

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.