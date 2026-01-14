Mettiamo radici per il futuro la Regione regala nuovi alberi | Rendiamo l' Emilia-Romagna più verde

La Regione Emilia-Romagna avvia un progetto volto a incrementare il patrimonio arboreo e tutelare la biodiversità. Attraverso la piantumazione di nuovi alberi, si mira a rendere il territorio più verde e sostenibile, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela ambientale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro, rafforzando l’equilibrio ecologico e valorizzando il patrimonio naturale della regione.

