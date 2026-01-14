Metrobus continuano i lavori per il percorso in viale San Sisto | nuovi divieti e velocità ridotta
Proseguono i lavori per il progetto Metrobus in viale San Sisto, con l’introduzione di nuove ordinanze che prevedono divieti temporanei e limiti di velocità ridotti. Queste modifiche sono necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza durante le operazioni di avanzamento. La circolazione sarà soggetta a variazioni fino a completamento dei lavori, contribuendo allo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico più moderno e funzionale.
Continua l'avanzamento dei lavori per il futuro Metrobus - Bus Rapid Transit in città con nuove ordinanze che vanno a modificare temporaneamente la circolazione in viale San Sisto.Da oggi, 14 gennaio, al 28 febbraio 2026 sarà chiusa la corsia di immissione su via Tomaso Albinoni per i veicoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Lavori Metrobus, nuovi cantieri in via Chiusi e viale San Sisto: cambia la viabilità, occhio al limite di velocità
Leggi anche: Lavori per il Metrobus, cambia la viabilità tra Via dei Tagliapietra con viale San Sisto
Lavori Metrobus modificano la viabilità nella città di Perugia.
Metrobus, continuano i lavori: nuove modifiche alla viabilità in viale San Sisto - è stata emessa per consentire l'avanzamento dei lavori del progetto Metrobus. corrieredellumbria.it
Perugia, cantieri Metrobus: via Sicilia senza una corsia per un anno. Prima corsa del Brt nel 2027 - Realizzazione della stazione capolinea del Metrobus a Fontivegge, da lunedì comincia la parte più impattante del cantiere. ilmessaggero.it
I cantieri del Metrobus. Crescono i disagi. A San Sisto c’è la navetta - Viaggerà tra il lunedì e il venerdì e costerà fino alla fine dell’anno 119mila euro. lanazione.it
Buongiorno a tutti stamattina mia figlia tra la stazione di Acilia e tor di Valle verso le 07:30 a perso il portafoglio che non contiene soldi ma solo documenti personali compreso di Metrobus card intestato a Noemi di Biase, sé qualche anima gentile lo trova mi co facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.