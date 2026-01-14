Metrobus continuano i lavori per il percorso in viale San Sisto | nuovi divieti e velocità ridotta

Proseguono i lavori per il progetto Metrobus in viale San Sisto, con l’introduzione di nuove ordinanze che prevedono divieti temporanei e limiti di velocità ridotti. Queste modifiche sono necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza durante le operazioni di avanzamento. La circolazione sarà soggetta a variazioni fino a completamento dei lavori, contribuendo allo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico più moderno e funzionale.

Continua l'avanzamento dei lavori per il futuro Metrobus - Bus Rapid Transit in città con nuove ordinanze che vanno a modificare temporaneamente la circolazione in viale San Sisto.Da oggi, 14 gennaio, al 28 febbraio 2026 sarà chiusa la corsia di immissione su via Tomaso Albinoni per i veicoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

