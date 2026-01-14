Meteo Roma del 14-01-2026 ore 19 | 15

Il meteo di Roma per il 14 gennaio 2026 prevede condizioni di stabilità con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi durante tutta la giornata. La temperatura rimarrà stabile o in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, senza precipitazioni significative. Al mattino si attendono condizioni tranquille, mentre nel pomeriggio qualche velatura potrebbe transitare sulla regione. La sera e la notte si manterrà un clima asciutto, con poche variazioni nelle condizioni atmosferiche.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al mattino tempo in prevalenza stabile comune di Luni Transit pioviggini Solo sulla Liguria al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia tempo invariato altrove in serata e nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali con Nevada 1005 1300 Al Centro Nettuno poco è un regolamenti nuvoloso isolate precipitazioni sul grossetano al pomeriggio non sono appesi i cambiamenti sostanziali in serata e nottata tempo ancora stabile con nuvolosità alternate a schiarite su del mattino cielo in prevalenza soleggiato i qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna al pomeriggio velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

