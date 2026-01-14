Il meteo di Roma del 14 gennaio 2026 alle ore 06:15 prevede condizioni di cielo generalmente nuvoloso, con possibilità di schiarite. Le temperature minime sono stabili o in lieve diminuzione, mentre le massime si attestano su valori moderati. Il clima resta asciutto e stabile, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti. Si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche durante la giornata.

meteo venerdì Turati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino ho tempo su tutte le regioni in cui nuvolosità alternate a schiarite addensamenti bassi e compatti sulla pianura padana al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Liguria con locali piovaschi in serata e nottata poche variazioni con deboli piogge sulla Liguria asciutta altro con molte nubi anche basta e compatte in pianura padana al centro condizioni di tempo stabile nel corso della giornata su cieli per lo più soleggiato i Salvo qualche addensamento di passaggio in se papà e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con molta numerosità sulle regioni del versante tirrenico anche basse compatte cieli sereni o poco nuvolosi altrove al sud Al mattino un po' diffusamente stabile con sole prevalente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con prevalenza poco nuvolosi Salvo locali addensamenti basse temperature minime stabile in generale lieve diminuzione massimi delle dimissioni dal nord al sud Salvo un lieve rialzo sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 14-01-2026 ore 06:15

