Meteo | Previsioni per giovedì 15 gennaio

Previsioni meteo per giovedì 15 gennaio a Modena: la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con formazione di nebbia in serata. Non sono previste precipitazioni, rendendo il giorno relativamente stabile dal punto di vista meteorologico. È consigliabile comunque monitorare gli aggiornamenti locali per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con formazioni nebbiose in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1927m. I venti saranno al mattino.

Meteo Giovedì 15 gennaio 2026

