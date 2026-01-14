Meteo Liguria | depressione atlantica in avvicinamento le previsioni

Il meteo in Liguria si modifica con l’approssimarsi di una depressione atlantica, che sta determinando un aumento della nuvolosità soprattutto nelle zone orientali della regione. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso delle prossime ore, con possibili precipitazioni e un calo delle temperature. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni e prepararsi alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Una vasta depressione in approfondimento sull'Atlantico inizia a far sentire i suoi effetti anche sulla Liguria, con un progressivo aumento della nuvolosità sui settori più orientali. A determinarlo, come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo, è la disposizione delle correnti dai quadranti.

