Meteo | gelo alle spalle ci aspettano giornate variabili e miti Ecco le previsioni in Toscana

Le condizioni meteorologiche in Toscana si stanno stabilizzando, con temperature più miti e giornate variabili. Dopo un periodo di temperature rigide e condizioni invernali, il cielo rimane prevalentemente coperto, mentre le previsioni indicano un miglioramento graduale delle condizioni climatiche. Ecco un aggiornamento sulle previsioni per le prossime giornate, con un quadro generale di stabilità e moderato cambiamento atmosferico.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Dopo giorni di vero inverno, tra neve e gelate, la colonnina di Mercurio si è decisamente alzata, ma la Toscana resta comunque sotto un cielo prevalentemente grigio. Come fanno sapere dal consorzio meteorologico Lamma, oggi, mercoledì 14 gennaio, la giornata sarà caratterizzata da nubi diffuse su gran parte della regione, con deboli piogge o pioviggini soprattutto sulle zone settentrionali, dalla Lucchesia alla Piana fiorentina fino alle aree più interne. Qualche 'apertura' è invece attesa lungo la costa centro-meridionale e sulle isole dell'Arcipelago, dove il sole riuscirà a farsi vedere a tratti.

