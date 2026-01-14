Meteo addio al freddo | tutto ribaltato in Italia! Cosa ci aspetta

Le condizioni meteorologiche in Italia stanno subendo un cambiamento significativo, con l’allontanamento delle masse d’aria fredde e l’arrivo di temperature più miti provenienti dal Sud. Questa inversione climatica segna un nuovo andamento stagionale, portando un clima più temperato rispetto alle settimane precedenti. Di seguito, analizzeremo le previsioni e cosa ci si può aspettare nei prossimi giorni.

– L’inverno fa un passo indietro. L’allontanamento delle correnti gelide e l’arrivo di masse d’aria più miti dai quadranti meridionali stanno cambiando in modo netto il quadro meteorologico sull’Italia. Il risultato è un progressivo aumento delle temperature, l’addio alla neve in collina e il ritorno delle piogge. Tra il 15 e il 18 gennaio, una nuova perturbazione atlantica attraverserà la Penisola, riportando instabilità diffusa e fenomeni anche intensi nel corso del weekend, come ha spiegato a Fanpage.it Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored. 🔗 Leggi su Tvzap.it

