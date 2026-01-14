Meta smantella la divisione gaming per la realtà virtuale

Meta ha annunciato la chiusura delle divisioni di sviluppo dedicate alla realtà virtuale, tra cui Armature Studio, Sanzaru Games e Twisted Pixel. La decisione rientra in una strategia di ristrutturazione volta a concentrare le risorse su altre aree dell’azienda. La scelta segna un cambiamento nel focus di Meta nel settore della realtà virtuale e del gaming.

(Adnkronos) – Il colosso guidato da Mark Zuckerberg ha confermato ufficialmente la chiusura di Armature Studio, Sanzaru Games e Twisted Pixel. La notizia, inizialmente anticipata da un report di Bloomberg e successivamente confermata dalla stessa Meta, si inserisce in un più ampio piano di ridimensionamento della divisione Reality Labs che prevede l'uscita di oltre mille .

