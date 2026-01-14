Messo in gabbia | al via l' intervento per sistemare il Leone vandalizzato
Sono iniziati mercoledì 14 gennaio i lavori di riparazione della statua del Leone sul ponte di via Vittorio Emanuele, vandalizzata durante la notte di Capodanno da alcuni minorenni con un petardo. L’intervento mira a ripristinare l’integrità dell’opera e garantire la sicurezza dell’area. La riparazione si inserisce nel normale programma di manutenzione urbana volto a preservare il patrimonio cittadino.
Sono partiti nella mattinata di mercoledì 14 gennaio gli interventi per la sistemazione della statua del Leone sul ponte di via Vittorio Emanuele vandalizzata la notte di Capodanno da un gruppo di minorenni con un petardo. Al via la sistemazione del LeoneGli operai sono giunti con un camion fin. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Al leone "spaccano" la faccia: vandalizzato uno dei simboli di Monza
Leggi anche: Da una gabbia in giardino al santuario: il salvataggio di un leone e un’orsa tenuti come “domestici” in Albania
Cinque cagnolini abbandonati lungo la statale, chiusi in una gabbia e al gelo (FOTO): salvati dalle guardie zoofile; Gabbia con cuccioli di cane abbandonata lungo la statale del Brennero a Rovereto; Carabinieri, polizia locale, Asl, volontari e quel cane dietro una gabbia; Cuccioli abbandonati in una gabbia.
Messo in "gabbia": al via l'intervento per sistemare il Leone vandalizzato - Sono partiti nella mattinata di mercoledì 14 gennaio gli interventi per la sistemazione della statua del Leone sul ponte di via Vittorio Emanuele vandalizzata la notte di Capodanno da un gruppo di ... monzatoday.it
Ha aperto la gabbia, ha sbloccato la porta principale ed è sparito nella notte. Dawson, un cane di tre anni, ha messo in scena una fuga che ha fatto il giro del mondo. Una storia di intelligenza, solitudine e di un rifugio che chiede aiuto. facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.