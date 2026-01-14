Messa in memoria di Biagio Conte Lorefice | Ricordiamo il suo sguardo d' amore per emarginati e poveri

In memoria di Biagio Conte, ricordiamo il suo sguardo di compassione verso gli emarginati e i più poveri. Fratel Biagio è stato un uomo e un cristiano che ha dedicato la vita agli altri, rispondendo con fede e dedizione alla chiamata del Signore. La sua testimonianza resta un esempio di impegno e amore verso chi si trova in difficoltà, lasciando un segno di umiltà e solidarietà.

"Fratel Biagio è un uomo, un cristiano, un figlio della Chiesa, che ha risposto radicalmente alla chiamata del Signore e alla missione che gli ha voluto affidare. Noi tutti siamo testimoni della sua compassione, di quel suo sguardo d'amore che si posava su quanti erano segnati da marginalità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

