Mercedes prende fuoco alla rotonda Paura e traffico nel caos

Nel mattino di ieri a Lucca, si è verificato un incendio che ha coinvolto un veicolo alla rotonda di viale Europa, creando momenti di tensione e rallentamenti nel traffico. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il fuoco e ripristinare la circolazione. La situazione ha causato disagi, ma non si registrano feriti.

Lucca, 14 gennaio 2026 - Momenti di paura ieri mattina alla rotonda al termine del cavalcavia di viale Europa. Una Mercedes Classe A proveniente da viale Nieri è infatti andata a fuoco improvvisamente verso le 9.30 paralizzando il traffico. Le fiamme si sono suibito levate alte e minacciose dal vano motore anteriore. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine hanno creato lunghe code e caos sui viali della Circonvallazione e fino al casello autostradale di Lucca Est. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso conducente dell'auto che appena ha visto il fumo uscire dal cofano è riuscito ad accostare vicino alla rotatoria e a dare l'allarme.

