Mercato Torino fuori tutti | Asllani Nkounkou e Biraghi messi alla porta! Il piano dei granata tra uscite ed entrate a gennaio

Il Torino si prepara a rinnovare la rosa a gennaio, con alcune cessioni in programma, tra cui Asllani, Nkounkou e Biraghi. La strategia del club punta a creare spazio per nuovi acquisti, con due nomi principali sul tavolo del direttore sportivo Petrachi. Mentre l’entusiasmo per la recente vittoria in Coppa Italia resta vivo, la dirigenza si concentra sulle operazioni di mercato per rafforzare la squadra nella seconda parte della stagione.

Mercato Torino, tre esclusioni eccellenti per sbloccare le operazioni in entrate: due i nomi sul taccuino del direttore sportivo Petrachi L'entusiasmo per la brillante vittoria ottenuta contro la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia non distrae la dirigenza del Torino dalle urgenze del calciomercato invernale. In casa granata è scattata l'ora delle scelte.

