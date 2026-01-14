Mercato rionale del Franchi spostato per i lavori allo stadio

Il mercato rionale di Campo di Marte si svolgerà temporaneamente nell’area dello Stadio Artemio Franchi, più precisamente sul lato Maratona, accanto alla pista di skateboard. Questa modifica è dovuta ai lavori di ristrutturazione dello stadio e sarà valida per il periodo di intervento. La presenza del mercato nell’area dello stadio garantirà comunque il regolare svolgimento delle attività commerciali e dei servizi per i cittadini.

Il mercato rionale di Campo di Marte rimarrà nell'area dello Stadio, precisamente sul lato Maratona accanto alla pista di skateboard, anche durante lo spostamento temporaneo necessario per consentire l'avanzamento dei lavori che interessano lo stadio Artemio Franchi.I 24 posti riservati ai banchi.

Lavori al Franchi: mercato rionale spostato di 200 m. a Campo di Marte - L’area individuata per il trasferimento provvisorio del mercato di Campo di Marte nel periodo di permanenza resterà sempre accessibile da viale Paoli, viale Nervi e con un percorso pedonale dall’area ... nove.firenze.it

Mercato, rivoluzione soft. Trasloco sul lato Maratona - Il mercato rionale di Campo di Marte resterà nell’area dello stadio, per la precisione sul lato Maratona accanto alla pista di skateboard, anche durante lo spostamento temporaneo necessario per ... lanazione.it

SPOSTAMENTO MERCATO RIONALE "FANTI" A causa dell'avanzamento dei lavori allo Stadio Artemio Franchi, il Comune di Firenze ha determinato il trasferimento temporaneo del mercato rionale “Fanti” nella nuova area tra viale Nervi e viale Paoli (zon facebook

