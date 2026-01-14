Mercato Napoli cambia tutto | l’operazione salta definitivamente

Il mercato del Napoli ha subito una svolta significativa, con l’operazione in mediana che sembra definitivamente sfumata. Dopo settimane di voci e rumors, la società ha deciso di non procedere con nuovi acquisti nel reparto centrale. Questa scelta rappresenta un cambio di rotta rispetto alle precedenti intenzioni, influenzando le strategie di rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione.

Il Napoli ha ribaltato i piani per il centrocampo: molto probabilmente non ci saranno acquisti in mediana, nonostante le voci insistenti delle scorse settimane. Con il rientro imminente di Frank Anguissa, la decisione di trattenere Antonio Vergara permetterà agli azzurri di concentrarsi su altre priorità. Anguissa, il vero colpo di mercato per Conte. Frank Anguissa rappresenta il rinforzo più importante che il Napoli potesse sperare in questo momento. Il camerunense è quasi pronto per il rientro: salvo imprevisti, tornerà disponibile tra una decina di giorni, pronto a riprendersi il posto da titolare in mediana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, cambia tutto: l’operazione salta definitivamente Leggi anche: Clamoroso colpo di scena: salta l’operazione e il Napoli si inserisce, pronto l’assalto di mercato Leggi anche: Offerta per un obiettivo di mercato del Napoli: può sfumare definitivamente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli-Roma, cambia tutto: Raspadori può tornare alla corte di Antonio Conte, i giallorossi di Gasperini virano su Donyell Malen; Lecce, Di Francesco: Siamo stati polli. Banda? Non insegno a far interventi a gamba tesa...; Manchester United, esonerato Amorim: cosa cambia per Zirkzee e Mainoo sul mercato. Juve, Roma e Napoli alla finestra; Marchetti: Sterling al Napoli? Pista difficile, operazione possibile solo ad una condizione. Napoli, cambia tutto per il recupero di Serie A: tripla tegola - Manca ormai poche ore all'inizio del recupero di Serie A tra Napoli e Parma: una tripla tegola scuota l'ambiente alla vigilia ... calciomercato.it

