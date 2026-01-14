mercato kanoute cessione imminente stramaccioni in pole position

Il mercato di riparazione è in pieno svolgimento, con il Perugia impegnato nelle trattative per rafforzare la rosa. Kanoute si avvicina alla cessione, mentre Stramaccioni è in pole position come possibile nuovo allenatore. La società lavora per trovare le soluzioni più adeguate per migliorare la squadra e raggiungere l’obiettivo della salvezza nel minor tempo possibile.

Siamo nel vivo del mercato di riparazione e il Perugia prosegue le sue trattative per portare in biancorosso i rinforzi necessari per arrivare, prima possibile, alla salvezza. Giovanni Tedesco aspetta un difensore per completare il pacchetto arretrato formato da giocatori piuttosto duttili (Tozzuolo e Dell’Orco si spostano senza problemi tra fascia e centro del reparto) e il Perugia sta lavorando per regalargli l’ultima pedina da inserire. Il club biancorosso nelle ultime ore ha iniziato una trattativa con Diego Stramaccioni (2001), centrale che in passato ha vestito la maglia del Grifo nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

