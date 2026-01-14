Sul fronte mercato della Juventus, la possibile operazione di scambio tra Gatti e Loftus Cheek sembra complicarsi. La volontà dei due calciatori di restare nelle rispettive squadre appare chiara, rendendo difficile la concretizzazione dell’accordo. Le ultime notizie indicano un rallentamento nelle trattative, che potrebbero influenzare i piani futuri della società. Continueremo a seguire gli sviluppi per offrire aggiornamenti affidabili e dettagliati.

Mercato Juve, la strada per lo scambio con il Milan fra Gatti e Loftus Cheek si è fatta in salita. I due giocatori hanno detto no al prestito. Il mese di gennaio è storicamente il periodo delle grandi manovre e delle opportunità dell’ultimo minuto, ma il mercato della Juve sembra aver incontrato un ostacolo imprevisto su una delle piste più calde delle ultime ore. Le società erano al lavoro per imbastire uno scambio fra Loftus-Cheek e Gatti, ma l’affare si è complicato. Claudio Raimondi, in collegamento da Milanello a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che si complica il possibile scambio con la Juventus tra Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, salta lo scambio Gatti-Loftus Cheek? La volontà di entrambi i calciatori è chiara. Le ultime

Leggi anche: Loftus Cheek Juve, cambia tutto? Svelata la posizione dei bianconeri sul possibile scambio con Gatti. Le ultime

Leggi anche: Mercato Juve, asse rovente col Milan: ipotesi scambio tra Loftus Cheek e Gatti! Il piano di Ottolini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calciomercato live: è Napoli-Juve per Bernardo Silva, bianconeri su Mingueza. E al Real salta Xabi; Contatti ufficiali con la Juve: salta lo scambio con la Roma; Juve, pessima notizia per il possibile colpo di mercato: “Non si muoverà a gennaio”; Mercato Juve h24 - Al momento non convince lo scambio Gatti-Loftus Cheek. Norton Cuffy in prestito?....

Contatti ufficiali con la Juve: salta lo scambio con la Roma - E così, negli ultimi giorni, la Juve si è rifatta sotto per chiedere il prestito di Lorenzo Lucca, secondo Nicolò Schira. asromalive.it