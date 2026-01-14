Mercato Inter chi dopo Cancelo? Clamorosa suggestione Perisic | è una richiesta di Chivu I dettagli

Dopo la conclusione dell'affare Cancelo, l'Inter continua a cercare un esterno di qualità. Tra le possibili opzioni, si fa strada un'interessante suggestione legata a Ivan Perisic, richiesta espressa da Chivu. La trattativa e i dettagli sui possibili sviluppi sono ancora in fase di definizione, mentre la società nerazzurra valuta le soluzioni più adatte alle proprie strategie di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, sfumato il colpo Cancelo i nerazzurri proseguono la ricerca di un esterno: clamorosa suggestione Perisic. Dopo il mancato ritorno di João Cancelo, che ha preferito riabbracciare il Barcellona, l’ Inter prosegue la caccia a un rinforzo per le corsie esterne di Cristian Chivu. La dirigenza nerazzurra cerca un profilo “pronto subito”, capace di impattare immediatamente sulle rotazioni, ma la missione di gennaio si sta rivelando più complessa del previsto a causa della necessità di far convergere le idee di tutte le parti coinvolte. Mercato Inter, il sogno del ritorno di Ivan Perisic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, chi dopo Cancelo? Clamorosa suggestione Perisic: è una richiesta di Chivu. I dettagli Leggi anche: Mercato Inter: suggestione João Cancelo, nerazzurri al lavoro per riportarlo a Milano Leggi anche: Mercato Inter, Sommer ai saluti? Inizia la ricerca dell’erede da parte di Marotta: tutti i nomi sul tavolo! E spunta una clamorosa suggestione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Marotta: Cancelo? Vedremo, guadagna tantissimo. Se Frattesi vuole andarsene...; FCIN1908 / Mercato, ecco cosa ha detto Cancelo all’Inter sul Barcellona; Inter, ultimatum a Joao Cancelo: se entro giovedì non otterrà il sì del portoghese, l'affare non si farà. La Lazio vuol soffiare Raspadori alla Roma; Marotta svela il mercato dell'Inter: dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani. Mercato Inter, svelata l’alternativa a Cancelo: Marotta studia il colpo - Arrivano novità sul mercato dell'Inter, spunta l nuovo nome per la corsia destra: attenzione al piano di Marotta ... spaziointer.it

Inter, non solo Cancelo: il Barcellona strappa un altro obiettivo! I dettagli - Dopo Joao Cancelo, il Barcellona è pronto a soffiare un altro obiettivo di mercato all'Inter. spaziointer.it

Inter, sfuma Cancelo e avanza Dodô: la Fiorentina apre alla trattativa - Il mercato dell’ Inter entra in una fase calda e, dopo il mancato ritorno di João Cancelo, i dirigenti nerazzurri hanno individuato un nuovo profilo per rinforzare la corsia destra. it.blastingnews.com

Calcio in Pillole. . Mercato Inter, cosa serve ai nerazzurri L’opinione dei tifosi @pierfrancescomonachino #inter #calciomercato #tifosi #calcioinpillole facebook

L'Inter sta guardando con attenzione al mercato croato non solo per Branimir Mlacic, per il quale ha formulato un'offerta all'Hajduk Spalato. Nerazzurri al lavoro anche su Leon Jakirovic, difensore mancino 17enne della Dinamo Zagabria Under 19. Un profi x.com

