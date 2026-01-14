Mercato Guarino nel mirino del Bologna In cerca di rinforzi anche in attacco?

Il mercato del Bologna si fa più intenso con l’interesse per Guarino, mentre si valutano possibili rinforzi anche in attacco. La fase di trasferimenti per l’azzurro è ancora in stallo, con il nuovo direttore sportivo Stefanelli impegnato a gestire le uscite e a definire le strategie per rafforzare la rosa. La situazione è in evoluzione e richiede attenzione alle prossime settimane.

Stenta ancora a partire il calciomercato azzurro, col nuovo direttore sportivo Stefanelli atteso da una mole di lavoro non indifferente, specialmente per quanto riguarda i nomi in uscita. C’è ancora tanto da fare per sfoltire la rosa azzurra, ma difficilmente si vedranno movimenti in questa settimana. Per quanto riguarda la difesa, non è da escludersi l’uscita di Curto, che la società certo non blinderebbe qualora lo Spezia si facesse avanti: in tal caso, è pronosticabile l’arrivo di un suo sostituto in questa finestra di mercato. Le ultime notizie, poi, danno un interessamento di lusso per un pezzo pregiato della retroguardia empolese: la prossima lauta plusvalenza, infatti, potrebbe riguardare Guarino, seguito con attenzione dal Bologna di Sartori, noto per la sua lungimiranza sugli investimenti dei giovani talenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato. Guarino nel mirino del Bologna. In cerca di rinforzi anche in attacco? Leggi anche: Mercato Inter, nel mirino una giovane stella per l’attacco Leggi anche: Carrarese e mercato, il Mantova di Modesto cerca punti e rinforzi per risalire la china Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Schira: “Bologna su Guarino dell’Empoli”; Mercato. Guarino nel mirino del Bologna. In cerca di rinforzi anche in attacco?; Empoli, sirene per Curto e Guarino. Il secondo è finito nel mirino del Bologna; Bologna, con Lucumí ai box spunta l'idea Rodriguez dal Cagliari. Mercato. Guarino nel mirino del Bologna. In cerca di rinforzi anche in attacco? - Stenta ancora a partire il calciomercato azzurro, col nuovo direttore sportivo Stefanelli atteso da una mole di lavoro non ... sport.quotidiano.net

Empoli, sirene per Curto e Guarino. Il secondo è finito nel mirino del Bologna - L’Empoli potrebbe salutare due difensori centrali nel corso del mercato invernale. tuttomercatoweb.com

Mercato Azzurro | Il Bologna segue Guarino - Gabriele Guarino rappresenta un punto fermo della difesa dell'Empoli; su di lui ci sarebbe l'interessamento del Bologna ... pianetaempoli.it

L'indiscrezione lanciata dal noto esperto di mercato facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.