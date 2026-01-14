Mercato Guarino nel mirino del Bologna In cerca di rinforzi anche in attacco?

Da sport.quotidiano.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Bologna si fa più intenso con l’interesse per Guarino, mentre si valutano possibili rinforzi anche in attacco. La fase di trasferimenti per l’azzurro è ancora in stallo, con il nuovo direttore sportivo Stefanelli impegnato a gestire le uscite e a definire le strategie per rafforzare la rosa. La situazione è in evoluzione e richiede attenzione alle prossime settimane.

Stenta ancora a partire il calciomercato azzurro, col nuovo direttore sportivo Stefanelli atteso da una mole di lavoro non indifferente, specialmente per quanto riguarda i nomi in uscita. C’è ancora tanto da fare per sfoltire la rosa azzurra, ma difficilmente si vedranno movimenti in questa settimana. Per quanto riguarda la difesa, non è da escludersi l’uscita di Curto, che la società certo non blinderebbe qualora lo Spezia si facesse avanti: in tal caso, è pronosticabile l’arrivo di un suo sostituto in questa finestra di mercato. Le ultime notizie, poi, danno un interessamento di lusso per un pezzo pregiato della retroguardia empolese: la prossima lauta plusvalenza, infatti, potrebbe riguardare Guarino, seguito con attenzione dal Bologna di Sartori, noto per la sua lungimiranza sugli investimenti dei giovani talenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

mercato guarino nel mirino del bologna in cerca di rinforzi anche in attacco

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Guarino nel mirino del Bologna. In cerca di rinforzi anche in attacco?

Leggi anche: Mercato Inter, nel mirino una giovane stella per l’attacco

Leggi anche: Carrarese e mercato, il Mantova di Modesto cerca punti e rinforzi per risalire la china

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Schira: “Bologna su Guarino dell’Empoli”; Mercato. Guarino nel mirino del Bologna. In cerca di rinforzi anche in attacco?; Empoli, sirene per Curto e Guarino. Il secondo è finito nel mirino del Bologna; Bologna, con Lucumí ai box spunta l'idea Rodriguez dal Cagliari.

mercato guarino mirino bolognaMercato. Guarino nel mirino del Bologna. In cerca di rinforzi anche in attacco? - Stenta ancora a partire il calciomercato azzurro, col nuovo direttore sportivo Stefanelli atteso da una mole di lavoro non ... sport.quotidiano.net

mercato guarino mirino bolognaEmpoli, sirene per Curto e Guarino. Il secondo è finito nel mirino del Bologna - L’Empoli potrebbe salutare due difensori centrali nel corso del mercato invernale. tuttomercatoweb.com

mercato guarino mirino bolognaMercato Azzurro | Il Bologna segue Guarino - Gabriele Guarino rappresenta un punto fermo della difesa dell'Empoli; su di lui ci sarebbe l'interessamento del Bologna ... pianetaempoli.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.