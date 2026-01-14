Mercato Cremonese superata la concorrenza per Marianucci | colpo in arrivo! Questa la formula

La Cremonese ha battuto la concorrenza per Marianucci, puntando a rafforzare la propria difesa durante la sessione invernale di mercato. L’operazione, proveniente dal Napoli, sembra ormai prossima alla definizione, confermando l’intento della squadra di consolidare il reparto difensivo in vista delle prossime sfide.

per l’operazione dal Napoli La Cremonese piazza un affondo decisivo per blindare la propria retroguardia in questa sessione invernale. La dirigenza lombarda ha infatti bloccato Luca Marianucci, promettente difensore centrale di proprietà del Napoli. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Gianluca Di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

