Mercato Cremonese superata la concorrenza per Marianucci | colpo in arrivo! Questa la formula
La Cremonese ha battuto la concorrenza per Marianucci, puntando a rafforzare la propria difesa durante la sessione invernale di mercato. L’operazione, proveniente dal Napoli, sembra ormai prossima alla definizione, confermando l’intento della squadra di consolidare il reparto difensivo in vista delle prossime sfide.
per l'operazione dal Napoli La Cremonese piazza un affondo decisivo per blindare la propria retroguardia in questa sessione invernale. La dirigenza lombarda ha infatti bloccato Luca Marianucci, promettente difensore centrale di proprietà del Napoli.
Giacchetta sul mercato della Cremonese: "Parleremo con la Roma, magari qualche giovane..." - Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, nel corso della sua intervista a Retesport, ha affrontato il tema legato al mercato di gennaio e ai possibili dialoghi con la Roma: "Inizierà a ... tuttomercatoweb.com
Dopo la sconfitta contro la Juventus, giornata abbastanza movimentata per la Cremonese sul fronte mercato, anche se ancora deve entrare nel vivo. Riguardo i movimenti in entrata, vanno registrati decisi... Leggi tutto facebook
Cosa aspettarsi dalla #Cremonese nel mercato di gennaio L'annuncio del ds #Giacchetta prima del match con la #Juve x.com
