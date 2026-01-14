Mercato bloccato | Conte stoppa le cessioni

Il mercato in uscita del Napoli è attualmente sospeso, con le operazioni di cessione messe in stand-by. La situazione resta invariata, lasciando le trattative ferme fino a nuove eventuali decisioni. La squadra si concentra quindi sulle attività già intraprese, mantenendo una certa stabilità in un momento di incertezza.

Il mercato in uscita del Napoli resta congelato. Almeno per ora. La linea è stata dettata direttamente da Antonio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

