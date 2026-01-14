Mercato bloccato | Conte stoppa le cessioni
Il mercato in uscita del Napoli è attualmente sospeso, con le operazioni di cessione messe in stand-by. La situazione resta invariata, lasciando le trattative ferme fino a nuove eventuali decisioni. La squadra si concentra quindi sulle attività già intraprese, mantenendo una certa stabilità in un momento di incertezza.
Il mercato in uscita del Napoli resta congelato. Almeno per ora. La linea è stata dettata direttamente da Antonio Conte.
Mercato bloccato: Conte stoppa le cessioni - Mercato bloccato: Conte stoppa le cessioni Il mercato in uscita del Napoli resta congelato. forzazzurri.net
Il Napoli blocca tre operazioni uscita. Per Conte non partono (per ora) - Antonio Conte avrebbe bloccato tre operazioni in uscita per quanto riguarda il Napoli. msn.com
GAZZETTA - Napoli, bloccato Joao Gomes per giugno: c’è l’accordo col mediano del Wolverhampton. Visto che ora non si può, perché il mercato è a saldo zero, il Napoli si porta avanti per giugno: al Wolverhampton c’è Joao Victor Gomes da Silva, semplicem facebook
Difficile rispondere. Due cose sono certe, però. Mercato bloccato come la scorsa estate è impossibile. Le plusvalenze di gennaio, oltre ad avvicinare l'indicatore di marzo alla nuova soglia (pari a 0,7), sono utili per rimpinguare i ricavi di un bilancio senza introit x.com
