Mercatello quattro persone fermate per sospetto furto

Quattro persone sono state fermate questa mattina dalla polizia di Stato a Mercatello, sospettate di un furto. L'operazione ha anche coinvolto un agente ferito durante le attività di controllo. Le autorità hanno prontamente intervenuto, assicurando i sospettati e garantendo la sicurezza pubblica. Di seguito i dettagli sull'episodio e sulle circostanze dell'intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro persone fermate ad un poliziotto ferito: è il bilancio di un’operazione che ha consentito questa mattina alla polizia di Stato di fermare in flagranza di reato quattro extracomunitari. La banda, probabilmente di origine georgiana, aveva tentato di introdursi in un appartamento della zona orientale di Salerno e precisamente a Mercatello in via Parmenide. Sarebbero stati alcuni vicini e residenti nel palazzo visitato dai malviventi a segnalare la strana presenza dei quattro. Il tempestivo intervento degli agenti della squadra mobile li ha sorpresi sul posto. Ci sarebbero stati anche momenti di tensione in quanto i 4 hanno tentato la fuga finendo la loro corsa nei pressi di ristorante sul lungomare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mercatello, quattro persone fermate per sospetto furto Leggi anche: Furto al Louvre, fermate cinque persone Leggi anche: Furto a Fratte: fermate due persone, si indaga Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Proloco Mercatello Sul Metauro facebook

