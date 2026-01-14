Meningite a Napoli scuola chiusa per sanificazione straordinaria

L’istituto comprensivo “Angiulli” di Napoli sarà chiuso oggi, mercoledì 14 gennaio, in seguito al ricovero di un alunno per meningite. La decisione è stata presa per garantire le operazioni di sanificazione straordinaria e prevenire eventuali rischi per studenti e personale scolastico. La scuola riprenderà regolarmente le attività non appena le misure di sicurezza saranno concluse e sarà considerata sicura.

L'istituto comprensivo "Angiulli" resterà chiuso oggi, mercoledì 14 gennaio, dopo il ricovero di un alunno per meningite. Il Comune di Napoli ha disposto una sanificazione straordinaria e rassicura: la situazione è monitorata in costante contatto con Asl e dirigenza scolastica.

