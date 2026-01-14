Memissima 2026 a Torino | quando un’immagine vale più di mille tweet

Memissima 2026 a Torino propone un’interpretazione innovativa del visual storytelling, dimostrando come un’immagine possa comunicare più di mille parole. La manifestazione invita a riflettere sul ruolo delle immagini nella cultura digitale, andando oltre i meme tradizionali. Un’occasione per esplorare il potere comunicativo delle immagini e il loro impatto nel mondo contemporaneo, in un contesto che combina creatività e innovazione.

Se pensate ancora che un meme sia solo l’immagine di un gattino buffo con una scritta sopra, Torino è pronta a farvi cambiare idea. Il 16 e 17 gennaio 2026, il capoluogo piemontese si trasforma nella capitale della cultura digitale con la quinta edizione di Memissima, il festival ideato da Max. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

