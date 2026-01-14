Meloni inizia il tour asiatico | si parte in Oman poi visite ufficiali in Giappone e Corea del Sud

Oggi prende il via il tour asiatico della premier italiana Giorgia Meloni, con una visita ufficiale nel Sultanato dell’Oman. Seguiranno successivi appuntamenti in Giappone e Corea del Sud, nell’ambito di un viaggio volto a rafforzare i rapporti diplomatici e commerciali con i paesi della regione. L’itinerario si inserisce in un percorso di dialogo e cooperazione internazionale, riflettendo l’impegno dell’Italia nel contesto asiatico.

Si apre oggi con la visita ufficiale nel Sultanato dell'Oman il tour asiatico della premier italiana Giorgia Meloni. Nella capitale Muscat, la Presidente del Consiglio incontrerà il Sultano Haitham bin Tariq Al Said. Prima tappa in Oman. Al centro del colloquio tra la premier e il Sultano ci sarà l'ampliamento della cooperazione su parecchi fronti: difesa, giustizia, cultura, istruzione, ricerca, sport e politiche sociali. Non mancherà poi un approfondimento sui principali dossier regionali, a partire dalla situazione in Medio Oriente e nello Yemen. Mentre le tensioni in Iran rappresenteranno infine uno dei temi più delicati all'ordine del giorno, con l'ambasciatore della Repubblica Islamica che nella giornata di ieri è stato convocato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere «alle Autorità iraniane di assicurare il rispetto dei diritti del popolo, incluso quello di espressione e di pacifica assemblea, e l'incolumità di chi manifesta nelle piazze».

