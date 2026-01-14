Meloni in Oriente da oggi al 19 gli incontri in agenda In Giappone rilancia l’intesa con Takaichi
Da oggi al 19 gennaio, Giorgia Meloni si trova in Oriente per una serie di incontri ufficiali, tra cui una visita in Giappone. L’obiettivo principale è rafforzare i rapporti con i partner asiatici, con particolare attenzione all’intesa con Takaichi, di cui si discute anche durante il G20 di Johannesburg. Questa missione rappresenta un’occasione per consolidare le relazioni diplomatiche e promuovere gli interessi italiani nella regione.
(Adnkronos) – L'intesa calorosa, mostrata sotto i riflettori del G20 di Johannesburg, potrebbe trovare una nuova conferma in Giappone, tappa centrale della missione in Oriente di Giorgia Meloni, in agenda dal oggi al 19 gennaio. Sono diversi i tratti che accomunano la premier italiana e la sua omologa giapponese Sanae Takaichi: entrambe, innanzitutto, sono le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
