Meloni in Asia fino al 19 gennaio | gli incontri in agenda

Giorgia Meloni è in viaggio in Asia fino al 19 gennaio, con tappe in Oman, Giappone e Corea del Sud. La missione ha l’obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali e promuovere gli interessi italiani nella regione. La presidente del Consiglio parteciperà a incontri ufficiali e incontri istituzionali con rappresentanti locali, contribuendo a consolidare la presenza dell’Italia in Asia.

Al via la missione in Asia di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è in volo per l' Oman, prima tappa del viaggio che la porterà successivamente in Giappone e poi in Corea del Sud, prima del ritorno in Italia. Gli incontri in agenda e i temi sul tavolo. Prima tappa in Oman, per un bilaterale con il sultano. In Oman è in programma un incontro bilaterale con il sultano Haitham bin Tarik al Said, presso la residenza reale Al Baraka Palace. La premier e il sultano tornano a vedersi dopo il bilaterale del 3 dicembre in Bahrein, tenutosi a margine del Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

