Meloni e Salvini con Le Pen e Netanyahu nella clip elettorale di Orbán che arranca nei sondaggi | Dio vi benedica Il Pd | Inquietante – Il video

Nel video elettorale di Orbán, Meloni, Salvini, Le Pen e Netanyahu pronunciano un messaggio di benedizione, suscitando reazioni diverse. Il Partito Democratico ha commentato l’evento come “inquietante”. Il video evidenzia le alleanze tra leader di orientamenti nazionalisti e conservatori, sottolineando l’importanza di un’Europa che valorizzi la sovranità e le radici culturali e religiose dei Paesi membri.

«Insieme lavoriamo per un'Europa che rispetti la sovranità nazionale e sia orgogliosa delle sue radici culturali e religiose. Dio vi benedica». È la benedizione (letterale) che Giorgia Meloni dà a Viktor Orbán e ai suoi sostenitori in un video promozionale per la campagna elettorale in vista delle elezioni in Ungheria, in programma ad aprile. Una clip in modalità all stars, quella pubblicata sui social dallo stesso Orbán, che nelle scorse settimane ha raccolto e messo insieme le parole di sostegno di leader politici di destra di tutto il mondo. Di lotta e di governo. Tra questi ultimi, non solo Meloni, dunque, ma anche Matteo Salvini dall'Italia – con entrambi Orbán coltiva da tempo ottimi rapporti politici – e poi il premier israeliano Benjamin Netanyahu e quello ceco Andrej Babis, il presidente argentino Javier Milei e quello serbo Aleksandar Vu?i?.

