Meloni e Salvini alla corte di Orbán insieme alla destra globale Il video di Fidesz
Nel video elettorale di Viktor Orbán, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si uniscono alla rappresentanza della destra europea, rafforzando il loro sostegno alla campagna ungherese. L’immagine di questa collaborazione evidenzia i rapporti tra le forze politiche di destra in Europa in vista delle elezioni del 12 aprile.
Giorgia Meloni e Matteo Salvini compaiono nello spot elettorale di Viktor Orbán, realizzato in vista delle elezioni ungheresi del 12 aprile. Nel video, che riunisce alcuni dei principali leader della destra europea e internazionale, la presidente del Consiglio parla in inglese, mentre il vicepremier Salvini interviene in italiano e chiude con un’incitazione in ungherese: “Fel, gy?zelemre!”, “Avanti fino alla vittoria!”. Accanto a loro figurano esponenti come Alice Weidel, Marine Le Pen, Santiago Abascal e Benjamin Netanyahu. Un messaggio politico esplicito di sostegno al leader di Fidesz, che punta a rafforzare l’asse sovranista in Europa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
