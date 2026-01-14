Meloni e il sultano | visita in Oman tra intese economiche e impegno per la pace Nella notte volerà a Tokyo

La visita di Meloni in Oman si concentra sul rafforzamento delle relazioni economiche e politiche tra Italia e Oman, con particolare attenzione alle collaborazioni bilaterali e regionali. Durante il soggiorno, si discuteranno anche le principali questioni del Medio Oriente, inclusi Yemen e Iran, con l’obiettivo di promuovere dialogo e stabilità. Dopo questa tappa, Meloni proseguirà il viaggio a Tokyo, affrontando temi di interesse internazionale.

Da un lato il rafforzamento del dialogo politico-economico, delle relazioni strategiche e della cooperazione bilaterale sull’asse Roma-Mascate; dall’altro l’analisi dei principali dossier regionali, a cominciare dalla situazione in Medio Oriente, in Yemen e Iran. Questi i temi che hanno caratterizzato il bilaterale in Oman tra Giorgia Meloni e il sultano Haitham bin Tariq Al Said. Accolta dall’Inno nazionale italiano, la premier Meloni ha iniziato in Oman la sua mission in Oriente. Una missione che la terrà lontana per quasi una settimana. La premier, sbarcata nel primo pomeriggio nel Paese del Golfo, al suo arrivo è stata ricevuta dal vice primo ministro della Difesa, H. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

