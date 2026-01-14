Meloni arriva in Oman prima tappa della sua missione in Asia

Giorgia Meloni è giunta a Mascate, Oman, per una visita ufficiale nel Sultanato. Questa è la prima tappa del suo viaggio in Asia, finalizzato a rafforzare i rapporti bilaterali e promuovere la cooperazione tra Italia e Oman. La visita si inserisce in un contesto di dialogo internazionale e di approfondimento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2026 La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e' arrivata all'aeroporto internazionale di Mascate per una visita ufficiale nel Sultanato dell'Oman, prima tappa della sua missione in Asia. All'aeroporto, la Presidente Meloni e la delegazione italiana sono stati ricevuti dal Vice Primo Ministro della Difesa, H.H. Sayyid Shihab bin Tariq Al Said, e dall'Ambasciatore d'Italia a Mascate, Pierluigi D'Elia. Presso la Residenza Reale Al Barakah Palace si terra' un incontro bilaterale con il Sultano dell'Oman, Sua Maesta' Haitham bin Tarik, durante il quale si discuteranno temi di cooperazione bilaterale e relazioni strategiche.

