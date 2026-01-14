Melbourne | Sinner fuori a sorpresa Cosa è successo con un dilettante

Jannik Sinner è stato eliminato sorprendentemente da un giocatore dilettante in un torneo precedente, lasciando molti analisti e appassionati di tennis sbalorditi. La sconfitta solleva interrogativi sulle dinamiche del match e sulle possibili cause di un risultato inatteso. Questo episodio rappresenta un episodio insolito nella carriera del giovane tennista, sottolineando come anche i favoriti possano incontrare difficoltà inaspettate.

A leggere il risultato, sembra una di quelle notizie destinate a far sobbalzare sulla sedia. Jannik Sinner eliminato da un dilettante alla vigilia dell’Australian Open. In realtà, il contesto spiega tutto, e rende la storia più curiosa che clamorosa. È successo al “Million Dollar One Point Slam”, torneo-esibizione andato in scena alla Rod Laver Arena di Melbourne: un evento spettacolare, volutamente fuori dagli schemi, con tabellone a eliminazione diretta, match decisi dalla vittoria di un solo punto e un premio finale da un milione di dollari australiani. Un solo servizio, una rete di troppo. Sinner, numero 2 del mondo, era entrato in scena con lo spirito giusto, superando Pablo Carreno con uno scambio di grande qualità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

