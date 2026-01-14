Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso ma è imputato per violenze sulle pazienti di un altro ospedale

Al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, un medico

Medico gettonista condannato a restituire 28mila euro di stipendi: faceva turni nei pronto soccorso privati, ma era un dipendente pubblico - Nel curriculum presentato alle società private, il medico aveva omesso di essere ancora nel Ssn, presentando un documento «volutamente incompleto e in malafede» ... msn.com

Medico gettonista: «Per un turno prendo 950 euro e guadagno più di un primario. Lavoro due volte la settimana» - «Guadagno più di un primario: 950 euro lordi a turno, e in pronto soccorso mi organizzo io quando andare». ilmattino.it

Arriva il gettonista MMG «Medici gettonisti per le cure primarie». Già il titolo dell’avviso pubblicato da ASUFC dice molto del momento che sta attraversando la medicina territoriale italiana. L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha aperto una manifest - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.