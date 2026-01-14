Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso ma è imputato per violenze sulle pazienti di un altro ospedale
Al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, un medico
Al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania un medico "a gettone" è stato in servizio nei giorni scorsi per un solo e unico turno di lavoro, ma la sua presenza è diventata un caso. Il professionista in questione è Giovanni Vetrone, cardiologo, iscritto all'albo dei medici.
Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso, ma è imputato per gravi reati sessuali: il caso; Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso, ma è imputato per violenze sulle pazienti di un altro ospedale.
