Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso ma è imputato per gravi reati sessuali

Da today.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un medico a gettone ha prestato servizio al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, suscitando discussioni sul sistema di lavoro flessibile. La presenza di un professionista coinvolto in gravi reati sessuali, anche se solo per un turno, evidenzia le criticità di un modello che, nato per rispondere alle emergenze, solleva questioni di sicurezza e affidabilità.

L'entrata in servizio, per un solo e unico turno di lavoro, di un medico "a gettone" al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania riaccende il dibattito su un sistema che, nato per tamponare l'emergenza, sembra ormai muoversi costantemente sul filo del rasoio.

