Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso ma è imputato per gravi reati sessuali
Un medico a gettone ha prestato servizio al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, suscitando discussioni sul sistema di lavoro flessibile. La presenza di un professionista coinvolto in gravi reati sessuali, anche se solo per un turno, evidenzia le criticità di un modello che, nato per rispondere alle emergenze, solleva questioni di sicurezza e affidabilità.
L'entrata in servizio, per un solo e unico turno di lavoro, di un medico "a gettone" al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania riaccende il dibattito su un sistema che, nato per tamponare l'emergenza, sembra ormai muoversi costantemente sul filo del rasoio. Il. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso, ma è imputato per violenze sulle pazienti di un altro ospedale
Leggi anche: Medico gettonista condannato a restituire 28mila euro di stipendi: faceva turni nei pronto soccorso privati, ma era un dipendente pubblico
Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso, ma è imputato per gravi reati sessuali; Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso, ma è imputato per violenze sulle pazienti di un altro ospedale.
Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso, ma è imputato per gravi reati sessuali - Un solo turno di lavoro effettuato dal cardiologo Giovanni Vetrone a Tempio Pausania riaccende il dibattito su un sistema che, nato per tamponare l'emergenza, sembra ormai muoversi costantemente sul f ... today.it
Medico gettonista prende servizio al pronto soccorso, ma è imputato per violenze sulle pazienti di un altro ospedale - Un solo turno di lavoro effettuato dal cardiologo Giovanni Vetrone a Tempio Pausania riaccende il dibattito sul sistema nato per tamponare l'emergenza ... today.it
Il medico gettonista "furbetto" condannato dalla Corte dei Conti a restituire oltre 28mila euro - Un dirigente sanitario di 64 anni di Jesi, già licenziato, operava negli ospedali di Senigallia, Osimo e S. msn.com
Arriva il gettonista MMG «Medici gettonisti per le cure primarie». Già il titolo dell’avviso pubblicato da ASUFC dice molto del momento che sta attraversando la medicina territoriale italiana. L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha aperto una manifest - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.