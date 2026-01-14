Medicina e intelligenza artificiale | un mercato da 230 milioni di utenti a settimana

L’uso dell’intelligenza artificiale nel settore medico sta crescendo rapidamente, raggiungendo circa 230 milioni di utenti settimanali nel mondo. Questo sviluppo evidenzia come l’AI stia diventando uno strumento importante per l’accesso e la gestione delle informazioni sulla salute, suscitando un’ampia competizione tra le principali piattaforme del settore, tra cui ChatGPT, Claude e altri attori emergenti.

Milano, 14 gennaio 2026 – Ogni settimana milioni di persone in tutto il mondo si rivolgono all' intelligenza artificiale per domande su salute e benessere, trasformando l'AI in uno strumento sempre più centrale nella gestione delle informazioni mediche e generando una feroce competizione tra piattaforme come ChatGPT, Claude e altri attori emergenti del mercato AI. Questo fenomeno riflette sia il crescente bisogno di accesso immediato alle informazioni sanitarie sia le fragilità dei sistemi di assistenza tradizionali. Una domanda sanitaria globale. Secondo i dati più recenti, più di 40 milioni di persone usano ChatGPT ogni giorno per richieste legate alla salute, dalla comprensione di sintomi e diagnosi possibili, alle spiegazioni di analisi, alle paure correlate a condizioni mediche.

Intelligenza Artificiale. Agenas lancia la piattaforma MIA, l’alleata del medico che parla solo con dati certificati - Dalla diagnostica alla prevenzione, passando per la gestione della cronicità: la piattaforma di Intelligenza Artificiale promossa da Agenas punta a supportare i professionisti sanitari con risposte ba ... quotidianosanita.it

La medicina di base si apre all’intelligenza artificiale con una nuova piattaforma che offre ai professionisti un aiuto immediato e affidabile. Un passo avanti che unisce innovazione e attenzione alle persone x.com

L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il mondo della medicina, aprendo nuove opportunità ma sollevando anche importanti interrogativi etici e professionali. Sarà questo uno dei temi che domani mattina affronterà il presidente FNOMCeO Filip facebook

