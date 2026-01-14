Media | inviati di Trump presto a Mosca

Gli inviati di Donald Trump sono prossimi a partire per Mosca, dove incontreranno il presidente Vladimir Putin. La notizia, riportata da Bloomberg e ripresa dai media russi, indica un possibile sviluppo nelle relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Russia. Il viaggio è atteso nelle prossime ore e rappresenta un momento di attenzione per l’evoluzione delle relazioni internazionali tra i due paesi.

10.55 Gli inviati speciali di Trump saranno presto a Mosca per incontrare Putin. Lo riferisce Bloomberg citando fonti informate, rilanciate dai media russi. La visita del finanziere Steve Witkoff e del genero di Trump Jared Kushner avverrebbe entro gennaio, ma una data non è stata fissata. La Casa Bianca per ora nega che l'incontro sia in agenda e di Mosca, anche perché non è chiaro quanto Putin sia interessato a un nuovo confronto con i negoziatori Usa. E forse ora gli Usa hanno come priorità "l'instabile" Iran.

Media, Witkoff e Kushner presto a Mosca per incontrare Putin. Attacchi russi sulle città ucraine - Ucraina, Witkoff e Kushner forse di nuovo a Mosca entro il mese Gli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, il finanziere Steve Witkoff e il genero Jared Kushner, potrebbero recarsi ... msn.com

