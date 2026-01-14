Maxi dividendi per i Berlusconi | dalle holding 65 milioni ai cinque fratelli In testa Marina e Piersilvio

Sono stati approvati i bilanci delle società controllate da Fininvest, con un totale di 65 milioni di euro di dividendi destinati ai cinque fratelli Berlusconi: Marina, Piersilvio, Luigi, Barbara ed Eleonora. La distribuzione riflette l’andamento delle imprese e la ripartizione delle quote societarie, evidenziando la solidità del gruppo e la continuità delle attività familiari nel settore.

Sono stati approvati i bilanci delle società che controllano Fininvest. È così in arrivo un pacchetto di dividendi da 65 milioni da ripartire tra i cinque fratelli Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Luigi, Barbara ed Eleonora. Ma non solo: come rivela il Corriere della Sera, tenendo conto anche delle finanziarie personali la distribuzione di utili supererà probabilmente i 100 milioni. Le quattro holding di famiglia (Holding Italiana Prima, Seconda, Terza e Ottava ) hanno il 61% di Fininvest, a sua volta maggior azionista di MediaForEurope (ex Mediaset), Mondadori Editore e del Teatro Manzoni di Milano, oltre che secondo azionista di Banca Mediolanum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

