Max Allegri tedoforo per Milano-Cortina | battute ed emozione
Il tecnico del Milan, Max Allegri, ha partecipato come tedoforo alla cerimonia di accensione della fiamma olimpica a Borgomanero, mercoledì 14 gennaio. L’evento ha segnato l’inizio della tappa milanese del percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina, portando con sé un momento di condivisione e tradizione. Allegri ha condiviso alcune battute durante la cerimonia, contribuendo a creare un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione per questa importante occasione.
Il tecnico rossonero ha portato la fiamma olimpica all'inizio della tappa di oggi, mercoledì 14 gennaio, a Borgomanero (fonti video Milanpress.it, Antonello Gioia, Lorenzo De Angelis). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Milano Cortina 2026, Polonara tedoforo: “Un’emozione essere qui, pochi giorni fa ero in carrozzina”
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Ganna tedoforo ad Atene: "Bella emozione, avrei voluto fare più km"
Max Allegri sarà tedoforo olimpico; Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri; A Varese arriva la Fiamma olimpica: tra i tedofori l’allenatore del Milan Max Allegri; Fiamma Olimpica, Max Allegri tedoforo a Borgomanero.
Olimpiade di Milano-Cortina, Allegri tedoforo a Borgomanero. VIDEO - L'allenatore rossonero ha portato la fiamma olimpica nella tappa di Borgomanero (provincia di Novara) per una distanza di 20 ... sport.sky.it
Milano Cortina -23: Allegri tedoforo, 'grande onore ed emozione intensa' - "Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un'emozione intensa. ansa.it
Allegri tedoforo a Borgomanero, la solita ironia del tecnico del Milan: le sue parole. Il tecnico livornese porta la Fiamma verso Milano-Cortina 2026 - Allegri tedoforo a Borgomanero, la solita ironia del tecnico del Milan: le sue parole. calcionews24.com
Allegri: “Essere tedoforo è un grande onore. Milano Cortina 2026 sarà una grande occasione per l’Italia” x.com
Mister Massimiliano #Allegri, allenatore del Milan, tedoforo d’eccezione per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 (via @antonello__gioia e @lorenzodeangelis_) facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.