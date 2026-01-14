Max Allegri tedoforo per Milano-Cortina | battute ed emozione

Il tecnico del Milan, Max Allegri, ha partecipato come tedoforo alla cerimonia di accensione della fiamma olimpica a Borgomanero, mercoledì 14 gennaio. L’evento ha segnato l’inizio della tappa milanese del percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina, portando con sé un momento di condivisione e tradizione. Allegri ha condiviso alcune battute durante la cerimonia, contribuendo a creare un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione per questa importante occasione.

