Mausoleo di Augusto interviene il Governo | niente cipressi nani
Il Governo ha deciso di intervenire sul Mausoleo di Augusto, ordinando il riposizionamento dei cipressi nani che circondano il monumento. La richiesta delle associazioni e dei comitati, preoccupati per l’abbattimento degli alberi, è stata ascoltata, garantendo un intervento volto a preservare il paesaggio storico e il rispetto per il sito archeologico. Una misura che mira a conciliare tutela ambientale e valorizzazione culturale.
I cipressi vanno riposizionati intorno al Mausoleo di Augusto. La richiesta dei comitati e delle associazioni che avevano assistito, con sconcerto, all’abbattimento della gran parte di alberi che circoscrivevano l’antico monumento, hanno fatto breccia.Il summit e il caso dei cipressi tagliatiNel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
