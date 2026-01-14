Mausoleo di Augusto interviene il Governo | niente cipressi nani

Il Governo ha deciso di intervenire sul Mausoleo di Augusto, ordinando il riposizionamento dei cipressi nani che circondano il monumento. La richiesta delle associazioni e dei comitati, preoccupati per l’abbattimento degli alberi, è stata ascoltata, garantendo un intervento volto a preservare il paesaggio storico e il rispetto per il sito archeologico. Una misura che mira a conciliare tutela ambientale e valorizzazione culturale.

