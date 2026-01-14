Mauro Corona invita Trump ad andare in Iran come per Maduro in Venezuela e per Alberto Trentini dobbiamo ringraziarlo

Mauro Corona ha invitato Donald Trump a visitare l’Iran, seguendo l’esempio di Maduro in Venezuela, sottolineando la lunga oppressione da parte del regime e dell’Ayatollah. Ha inoltre ringraziato Alberto Trentini per il suo ruolo, evidenziando come questa situazione fosse inevitabile dopo anni di repressione, anche a rischio della vita. Una riflessione sulla complessità delle tensioni geopolitiche e sulle sfide di lungo termine dei regimi autoritari.

«Sono anni, anni, secoli che sono sopraffatti da questo regime e da questo Ayatollah. Quindi prima o dopo doveva sfociare a costo di pagarla con la vita». Mauro Corona ieri, martedì 13 gennaio, a È sempre Cartabianca, nella prima puntata del 2026, oltre a parlare della tragedia di Crans Montana. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Alberto Trentini, il cooperante da un anno in carcere nel Venezuela di Maduro Leggi anche: Alberto Trentini e i detenuti italiani in Venezuela: speranza e apprensione dopo l’arresto di Maduro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L' appello di Corona a Trump spiazza Berlinguer | In Iran faccia come con Maduro. La lezione di Mauro Corona ai rosiconi di sinistra: "Trentini libero grazie a Trump" - La bordata dello scrittore: "Vedo tanti politicamente corretti che prima volevano la liberazione di Maduro e adesso sono contenti che è tornato l'italiano. msn.com

Iran, l'appello di Mauro Corona a Trump spiazza Berlinguer: "Come con Maduro" - Altro che distinguo e ricorso al tema del diritto internazionale solo quando conviene. msn.com

