Mauro Corona e il piano per la sua morte | È pronto da anni deciderò io quando la vita non sarà più accettabile
Mauro Corona ha condiviso di avere un piano per il proprio fine vita, affermando di voler decidere autonomamente quando la situazione non sarà più accettabile. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla scelta di programmare l’addio, che coinvolge anche altre figure pubbliche. Questo tema, che tocca la libertà individuale e il rispetto della dignità, torna a essere al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.
Il tema del fine vita torna a scuotere lo studio di Bianca Berlinguer. Dopo le polemiche scatenate da Diego Dalla Palma, che ha confermato la volontà di programmare il proprio addio, anche Mauro Corona svela di avere un piano pronto: "Quando mi vedrò in condizioni non più dignitose, deciderò io per me stesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
