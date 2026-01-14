Mauro Corona e il piano per la sua morte | È pronto da anni deciderò io quando la vita non sarà più accettabile

Mauro Corona ha condiviso di avere un piano per il proprio fine vita, affermando di voler decidere autonomamente quando la situazione non sarà più accettabile. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla scelta di programmare l’addio, che coinvolge anche altre figure pubbliche. Questo tema, che tocca la libertà individuale e il rispetto della dignità, torna a essere al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

Mauro Corona e il fratello morto misteriosamente a 18 anni: «Vorrei che quel suo amico mi raccontasse la sua ultima giornata» - Tempo fa Corona parlò del fratello anche a “Verissimo” raccontando del suo rapporto con il padre violento, sentito come un peso dai tre figli e dalla moglie. leggo.it

Mauro Corona e la battuta su Bianca Berlinguer: “Permalosa, dovrebbe lasciarmi parlare come fa Toffanin” - Mauro Corona si è raccontato senza filtri a Verissimo, tra aneddoti personali e riflessioni sulla vita. fanpage.it

Misurina, Mauro Corona con il suo capo spedizione in Groenlandia nel 1982: Gianni Pais Becher @lavaredosport @maurocorona - facebook.com facebook

