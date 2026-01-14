Mauro Corona confessa di avere un piano per la sua morte pronto da anni | Per quando la vita non sarà più accettabile

Mauro Corona rivela di aver predisposto un piano per il momento in cui la sua vita diventerà insostenibile. L’artista e scrittore afferma di aver maturato questa decisione da tempo, mantenendo riservate le modalità. La sua scelta riflette un atteggiamento di rispetto verso la propria autonomia, affrontando il tema della fine della vita con sobrietà e consapevolezza.

«Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io per me. Ho già tutto il piano pronto, ma sono anni che è così e non entro nel merito. Si cerca sempre brontolando e bofonchiando di migliorare la condizione della vita. Certo, ma io vorrei che si migliorasse la condizione della morte». 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

