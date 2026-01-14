Mattel lancia la Barbie autistica famiglie italiane in rivolta | Operazione al limite dello sconcio

Mattel ha presentato la prima Barbie autistica, progettata per rappresentare alcune esperienze delle persone nello spettro autistico. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra le famiglie italiane, alcune delle quali esprimono preoccupazione e critiche riguardo alla sensibilità e alla modalità di rappresentazione. L'iniziativa solleva questioni importanti sulla rappresentazione della diversità e sulla percezione pubblica dell’autismo.

Mattel ha annunciato il lancio della prima Barbie autistica, una bambola progettata per rappresentare alcune delle esperienze delle persone nello spettro autistico. L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con l'Autistic Self Advocacy Network (ASAN), si inserisce nella linea Fashionistas, la collezione pensata per riflettere la pluralità di corpi e condizioni che caratterizzano la società contemporanea. La nuova bambola presenta caratteristiche specifiche studiate per rappresentare alcuni aspetti dell' autismo: gli occhi sono leggermente inclinati lateralmente, richiamando l'evitamento del contatto visivo diretto comune in alcune persone autistiche.

Il colosso dei giocattoli Mattel lancia una Barbie con l'autismo - Il colosso americano dei giocattoli Mattel ha annunciato l'uscita di una nuova bambola Barbie autistica, l'ultima aggiunta alla sua linea che celebra la "diversità". ansa.it

Mattel lancia la prima Barbie con autismo, ha cuffie antirumore e spinner antistress - La Barbie con autismo è dotata di articolazioni del gomito e del polso, checonsentono di eseguire movimenti ripetitivi, battere le mani e altri gesti che alcuni membri della comunità autistica ... adnkronos.com

Barbie con l'autismo, Mattel lancia la nuova bambola inclusiva ma è già polemica: «Confonde i bambini» VIDEO facebook

All'interno della linea che celebra la "diversità", la Mattel ha lanciato la Barbie autistica. Questa bambola, disegnata con il contributo della comunità autistica, è dotata di un giocattolo antistress sensoriale, cuffie antirumore e un tablet. #ANSASalute x.com

