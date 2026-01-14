Mattarella ricorda Valeria Fedeli | ‘in lei alto senso delle Istituzioni’

Il presidente Mattarella ha ricordato Valeria Fedeli sottolineando il suo impegno nel sindacato e nella politica, evidenziando le sue attenzioni ai temi di parità di genere. La sua carriera, caratterizzata da passione civile, capacità di dialogo e rispetto delle istituzioni, si è concretizzata anche nei ruoli di Ministro dell’Istruzione e Vicepresidente del Senato. Un esempio di dedizione e integrità nel servizio pubblico.

ROMA, 14 GEN – "Il suo lungo impegno sindacale e politico, con costante attenzione ai traguardi di parità tra donna e uomo è stato sempre caratterizzato da passione civile, capacità di dialogo e alto senso delle istituzioni, testimoniati anche da Ministro dell'Istruzione e da Vicepresidente del Senato". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,.

