Mattarella | le mie due elezioni al Colle imprevedibili

Sergio Mattarella ha descritto come “imprevedibili” entrambe le sue elezioni alla Presidenza della Repubblica, nel 2015 e nel 2022. In occasione di un commento pubblicato a Roma il 14 gennaio, ha riflettuto sulle circostanze che hanno caratterizzato questi momenti istituzionali, evidenziando come eventi di questa portata possano sorprendere anche chi li vive da protagonista. Un’analisi sobria di un percorso politico segnato da momenti inaspettati.

ROMA, 14 GEN – "Imprevedibili entrambe". Questo è stato il commento di Sergio Mattarella nel vedere le prime pagine del quotidiano "la Repubblica" che riportavano a caratteri cubitali le sue due elezioni alla presidenza della Repubblica, la prima nel 2015 e la seconda nel 2022. L'osservazione del capo dello Stato è giunta durante una visita.

