Matrimonio in casa Inter | Petar Sucic pronto al sì

Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, si appresta a celebrare un importante momento personale. L’atleta è prossimo a pronunciare il suo sì, un evento che segna un passo significativo nella sua vita privata. Questo momento di gioia si inserisce nel contesto della famiglia nerazzurra, sottolineando il valore delle relazioni umane anche nel mondo del calcio.

Petar Sucic. Un lieto evento arriva in casa Inter, con il centrocampista Petar Sucic pronto a pronunciare il fatidico sì. Classe 2003 e talento emergente della squadra nerazzurra, Sucic sposerà la fidanzata Matea Rak, anche lei di nazionalità croata. Secondo quanto riportato dalla rivista Chi, le nozze saranno celebrate non lontano da Milano, in una cornice suggestiva che renderà l’evento ancora più speciale. La scelta della location cade sul lago di Como, meta ideale per un matrimonio elegante e riservato, che permetterà agli sposi di vivere il giorno del sì con familiari e amici in totale privacy. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

