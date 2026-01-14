Matrimonio a prima vista 16 | Andrea spaventato da Irene perché trucca le salme e le troppe paranoie di Linda

Da vanityfair.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella terza puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, emergono i primi dubbi tra le coppie, tra cui Andrea, spaventato da Irene per il suo lavoro con le salme, e le paranoie di Linda. Lo show di Real Time approfondisce le difficoltà di adattamento e le tensioni iniziali, evidenziando come l’equilibrio tra le coppie sia ancora da consolidare.

La terza puntata del programma di Real Time svela le prime crepe e i primi dubbi tra le coppie, anche se dovrebbero trovare un maggiore equilibrio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

matrimonio a prima vista 16 andrea spaventato da irene perch233 trucca le salme e le troppe paranoie di linda

© Vanityfair.it - Matrimonio a prima vista 16: Andrea «spaventato» da Irene perché trucca le salme e le troppe paranoie di Linda

Leggi anche: Chi sono Linda e Andrea di Matrimonio a prima vista 2026

Leggi anche: Matrimonio a prima vista 16: la delusione del padre di Linda e Marina che «scappa» da Federico in viaggio di nozze

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Matrimonio a prima vista 16 : ecco le nuove coppie; Matrimonio a prima vista 16, le coppie della nuova edizione; Matrimonio a Prima Vista 16: le tre coppie della nuova edizione e quando va in onda la prima puntata; Perché non possiamo fare più a meno di Matrimonio a Prima Vista: dal 7 gennaio la nuova stagione.

matrimonio prima vista 16Matrimonio a prima vista 16 : ecco le nuove coppie - reality che ha conquistato milioni di spettatori torna dal 7 gennaio alle 21:30 su Real Time con tre nuove coppie ... vanityfair.it

matrimonio prima vista 16Matrimonio a prima vista Italia, stasera parte la nuova edizione: le nuove coppie (e quelle che resistono ancora oggi) - Scopriamo chi sono i protagonisti di Matrimonio a prima vista 16 partendo da Andrea Disisto, 41 anni, Voghera (PV), operaio tecnico specializzato. corriere.it

matrimonio prima vista 16Matrimonio a prima vista 16 : la delusione del padre di Linda e Marina che «scappa» da Federico in viaggio di nozze - E, per alcune di loro, sembra che il percorso sarà tutto in salita ... vanityfair.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.