Matrimonio a prima vista 16 | Andrea spaventato da Irene perché trucca le salme e le troppe paranoie di Linda

Nella terza puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, emergono i primi dubbi tra le coppie, tra cui Andrea, spaventato da Irene per il suo lavoro con le salme, e le paranoie di Linda. Lo show di Real Time approfondisce le difficoltà di adattamento e le tensioni iniziali, evidenziando come l’equilibrio tra le coppie sia ancora da consolidare.

La terza puntata del programma di Real Time svela le prime crepe e i primi dubbi tra le coppie, anche se dovrebbero trovare un maggiore equilibrio.

